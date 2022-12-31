أدميرال إيراني: قواتنا ستختبر منظومات صاروخية مختلفة في مناورات "ذو الفقار" (فيديو)

كشف الأدميرال الإيراني علي رضا شيخ، أن القوات الإيرانية المشاركة في مناورات "ذو الفقار" ستجرب منظومات مختلفة لإطلاق الصواريخ.

وأوضح أن "القوات المشتركة ستجرب منظومات صواريخ جو – أرض، أرض – جو، أرض – بحر، بحر – ساحل، وغواصة – سطح البحر".

وأضاف علي رضا شيخ أنه سيتم أيضا اختبار صواريخ بمسافات مختلفة وصواريخ معدلة وذكية ودقيقة التركيز.

وأشار إلى أن المناورات ستشمل عمليات برية وبحرية تقوم بها طائرات مسيرة إيرانية تحت قيادة موحدة تدير العمليات المختلفة للقوات الأربعة في آن واحد

يذكر أن مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني قد انطلقت الجمعة، في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي وذلك بهدف رفع الجاهزية القتالية لقواته.

🇮🇷 لـحـظـة إطـلاق صـاروخ *"15 خـرداد"* الـذي كـشـفـت عـنـه ⁧#إيـران⁩ خـلال الـمـرحـلة الأسـاسـيـة مـن مـنـاورات *"💥 ذو الـفـقـار 1401"*#شـبـكـة_الـهـدهـد_الإخـبـاريـةpic.twitter.com/Zge1YaFA0h — Mortada Ajami (@mortada94573381) December 31, 2022

طائرات بدون طيار مختلفة خلال مناورة الجيش الإيراني ذو الفقار 1401 المشتركة pic.twitter.com/ZHciBe3MCq — الاحرار alahrar (@Albahlol9) December 31, 2022

بالفيديو | مشاهد إضافية من مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني #ايرانpic.twitter.com/PnSkmwUI4I — قناة المنار (@TVManar1) December 30, 2022

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية