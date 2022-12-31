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أدميرال إيراني: قواتنا ستختبر منظومات صاروخية مختلفة في مناورات "ذو الفقار" (فيديو)

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أدميرال إيراني: قواتنا ستختبر منظومات صاروخية مختلفة في مناورات
RT / Twitter
مناورات "ذو الفقار"
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كشف الأدميرال الإيراني علي رضا شيخ، أن القوات الإيرانية المشاركة في مناورات "ذو الفقار" ستجرب منظومات مختلفة لإطلاق الصواريخ.

وأوضح أن "القوات المشتركة ستجرب منظومات صواريخ جو – أرض، أرض – جو، أرض – بحر، بحر – ساحل، وغواصة – سطح البحر".

وأضاف علي رضا شيخ أنه سيتم أيضا اختبار صواريخ بمسافات مختلفة وصواريخ معدلة وذكية ودقيقة التركيز.

وأشار إلى أن المناورات ستشمل عمليات برية وبحرية تقوم بها طائرات مسيرة إيرانية تحت قيادة موحدة تدير العمليات المختلفة للقوات الأربعة في آن واحد

يذكر أن مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني قد انطلقت الجمعة، في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي وذلك بهدف رفع الجاهزية القتالية لقواته.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية

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