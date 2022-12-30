الشرطة الأمريكية تكشف هوية مرتكب 4 جرائم قتل هزت أمريكا

اعتقلت الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية متهما بأربع جرائم قتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة بجناية سطو، والبحث مستمر عن أداة الجريمة.

ويأتي الاعتقال بعد تتبع ملكيته لسيارة هيونداي إلنترا بيضاء، شوهدت بمنطقة عنوانه في بنسلفانيا وتطابق الحمض النووي الخاص به الذي تم العثور عليه في مكان الجريمة.

ولا يزال رجال الشرطة يبحثون عن سلاح القتل الذي استخدمه المشتبه به، بريان كريستوفر كوهبيرغر، 28 عاما، متهم بأربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بارتكاب جناية سطو والتي ارتكبها بجامعة أيداهو.

وأضاف رئيس شرطة أيداهو، جيمس فراي، أن فريق التدخل السريع التابع للقوات الخاصة احتجز كوهبيرغر بمسكن في ألبرايتون بولاية بنسلفانيا في الساعة 3 صباحا من صباح يوم الجمعة.

وأمر القاضي في ولاية بنسلفانيا باحتجاز كوهبيرغر دون كفالة، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 3 يناير.

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المصدر: ديلي ميل