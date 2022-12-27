الولايات المتحدة.. مقتل أكثر من 43.6 ألف شخص في حوادث إطلاق نار خلال العام الحالي

ذكرت منظمة البحث "Gun Violence Archive" في الولايات المتحدة، أن حوادث إطلاق النار عام 2022 حصدت أرواح أكثر من 43.6 ألف شخص، وأصيب أكثر من 37.9 ألف شخص.

وبحسب منظمة البحث، فإن أكثر من 37.9 ألف شخص في عام 2022 أصيبوا نتيجة حوادث إطلاق نار، بينهم 4.4 ألف طفل ومات أكثر من 1.6 ألف طفل.

وذكرت أنه لا يزال العدد الإجمالي للوفيات في عام 2022 أقل مما كان عليه في العامين الماضيين، لذلك، في عام 2021، كان هذا الرقم 45 ألفا، وفي عام 2020 ما يقارب43.7 ألفا.

وتأسست منظمة البحث "Gun Violence Archive" عام 2013، وتنشر إحصاءات يومية بناءا على المعلومات التي تتلقاها من حوالي 7500 مصدر.

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المصدر: تاس