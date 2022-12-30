الرئيس الفرنسي السابق يؤكد تصريحات ميركل بأن اتفاقيات "مينسك" كانت لتوفير الوقت لقوات كييف

أكد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند تصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، بأن اتفاقات "مينسك" سمحت للجيش الأوكراني أن يصبح أقوى و"عرقلت الهجوم الروسي لبعض الوقت".

وقال هولاند: "عززت أوكرانيا إمكاناتها العسكرية منذ عام 2014، وأصبح الجيش الأوكراني مختلفا تماما. إنه أفضل تدريبا وتجهيزا. ميزة اتفاقيات "مينسك" أنها وفرت للجيش الأوكراني مثل هذه الفرصة".

ووفقا له، فإن المثال على ذلك "واضح للعيان في ساحة المعركة".

وكانت ميركل قد صرحت في وقت سابق في حديث لصحيفة "تسايت" الألمانية بأن اتفاقيات مينسك كانت "محاولة لتوفير الوقت لأوكرانيا" في عام 2014، وشككت في إمكانيات "الناتو" تقديم نفس القدر من المساعدة لأوكرانيا آنذاك.

المصدر: RT