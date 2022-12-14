تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا فولكوفا، في "فزغلياد" حول الضربة القاصمة التي أنزلتها تصريحات ميركل بمصداقية الدبلوماسية الأوروبية.

وجاء في المقال: شهدت تصريحات أنغيلا ميركل حول اتفاقيات مينسك تطوراً جديداً. فقد قال نائب المستشار النمساوي السابق، هاينز كريستيان ستراش، إن تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل حول الأهداف الحقيقية لاتفاقيات مينسك مخيف ويقوض الإيمان بقوة كلمة السياسيين الأوروبيين.

بدورها، أشارت صحيفة غلوبال تايمز الصينية إلى أن تصريح ميركل بشأن اتفاقيات مينسك أظهر الموقف المنافق للغرب الجماعي تجاه روسيا. كما أظهر هذا الموقف أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، لا تفي بعهودها على الإطلاق ويمكنها بسهولة التراجع عن كلماتها.

في الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن تصريح المستشارة السابقة مخيب للآمال ويؤكد فقط صحة القيام بالعملية الخاصة. ترى ميركل نفسها أن دول الناتو في السابق لم تكن قادرة على تقديم الدعم لأوكرانيا بالقدر الذي تقدمه الآن. وردا على ذلك، قالت الخارجية الروسية إن أقوال ميركل بمثابة دعوى للمحكمة للنظر فيها.

وفي الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية الألماني ألكسندر راهر، لـ"فزغلياد": "المستشارة السابقة، بالطبع، تحاول تعليل سياستها تجاه روسيا. لا تزال ميركل تتعرض لانتقادات لكونها متساهلة للغاية مع موسكو. وبتصريحها (الأخير) حصلت على نقاط إيجابية في نظر وسائل الإعلام الألمانية".

"لكن في الحقيقة، ميركل وضعت النقاط على الحروف. كان التحدي الذي واجه الغرب في العام 2014 هو منع روسيا من كسب المعركة الجيوسياسية على أوكرانيا. لن تعترف أوروبا بأي استقلال ذاتي لدونباس، على الرغم من أنهم نظروا إلى القصة مع (انضمام) شبه جزيرة القرم بتفهم".

"إذا كان (كلام ميركل) دليلا حقيقيا على أن المطلوب من اتفاقيات مينسك كان التسليح "الهادئ" لكييف، فليس روسيا وحدها، إنما والصين والهند، ودول أخرى ستنظر شزرا إلى ألمانيا . سيكون هذا تأكيدًا لعدم إمكانية الثقة بالدبلوماسية الأوروبية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب