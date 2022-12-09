بوتين ينتقد تصريحات ميركل حول اتفاقيات مينسك

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلام المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل حول اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن الاتفاقيات كانت مسألة ثقة، لكن يجب الاتفاق على القضية الأوكرانية.

وقال بوتين: "الآن بالطبع يطرح سؤال الثقة.. الثقة بالطبع تكاد تصل إلى الصفر، ولكن بعد تصريحات ميركل، بالطبع يأتي سؤال كيف تتفاوض على شيء ما؟ وهل من الممكن التفاوض ومع من وأين الضمانات هذا طبعا السؤال المطروح".

وفي وقت سابق، صرحت ميركل، لصحيفة Zeit بأن اتفاقيات مينسك، كانت تهدف لمنح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتراف المستشارة الألمانية السابقة بتوقيع اتفاقيات مينسك لمنح أوكرانيا الوقت، بالأدلة التي يمكن استخدامها للمحاكمة.

ووفقا لزاخاروفا فإن اعتراف المستشارة الألمانية يبدو "فظيعا"، حيث يتجلى التزوير كوسيلة لعمل الغرب، إضافة إلى المكائد والتلاعبات، وكل أنواع تشويه الحقيقة والقانون.

المصدر: نوفوستي