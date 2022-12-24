 
مباشر

وزير الدفاع التركي: الحرب في أوكرانيا "لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة"

أخبار العالم

وزير الدفاع التركي: الحرب في أوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufpj

رأى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت أن "الحرب في أوكرانيا لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة".

إقرأ المزيد
تركيا تحث الناتو على وقف
تركيا تحث الناتو على وقف "الاستفزازات اليونانية"

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، قال أكار: "لن يكون من الخطأ القول إنه رغم حسن نوايانا ودعواتنا لوقف إطلاق النار، من المرجح أن تستمر الحرب عام 2023". 

واعتبر أن "هذه الحرب لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة"، مشيرا إلى المساعدات العسكرية الغربية لكييف والتصميم الذي تبديه موسكو لتحقيق أهدافها.

وأضاف خلوصي أكار: "ندعو إلى وقف إطلاق النار، على الأقل هدنة لأسباب إنسانية، ثم وقف دائم لإطلاق النار تتبعه محادثات سلام".

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)