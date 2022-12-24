وزير الدفاع التركي: الحرب في أوكرانيا "لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة"

رأى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت أن "الحرب في أوكرانيا لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة".

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وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، قال أكار: "لن يكون من الخطأ القول إنه رغم حسن نوايانا ودعواتنا لوقف إطلاق النار، من المرجح أن تستمر الحرب عام 2023".

واعتبر أن "هذه الحرب لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة"، مشيرا إلى المساعدات العسكرية الغربية لكييف والتصميم الذي تبديه موسكو لتحقيق أهدافها.

وأضاف خلوصي أكار: "ندعو إلى وقف إطلاق النار، على الأقل هدنة لأسباب إنسانية، ثم وقف دائم لإطلاق النار تتبعه محادثات سلام".

المصدر: "فرانس برس"