تركيا تحث الناتو على وقف "الاستفزازات اليونانية"

دعا وزير الدفاع الوطني التركي، خلوصي أكار، حلف الناتو إلى وقف "الأعمال الاستفزازية" لأثينا ضد أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله: "أثينا ترتكب أفعالا خارجة عن القانون. يجب أن يقول الناتو في النهاية لها بالتوقف عن مثل هذه الأعمال.. يجب على اليونان التخلي عن موقفها المتصلب والتعلم من التاريخ".

وشدد الوزير على أن "تكتل الناتو، الذي يضم تركيا، سيظل هيكلا قويا على الدوام".

وأعلنت الدفاع التركية مؤخرا أن القوات الجوية اليونانية حاولت اعتراض طائرات حربية تركية أثناء تأديتها مهمة في إطار عمل "الناتو".

وثمة خلاف بين اليونان وتركيا منذ عقود بشأن الحدود البحرية، لكن الخلاف تجدد عام 2020 مع اتساع نطاق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وتطالب تركيا اليونان بعدم عسكرة جزرها الشرقية، والالتزام بهذا الإجراء بموجب معاهدات القرن العشرين التي تنازلت بموجبها تركيا عن سيادتها على الجزر لليونان.

المصدر: نوفوستي