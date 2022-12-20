الرئيس الصيني: إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ليس من مصلحة أحد

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن إطالة وتعقيد الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة جميع الأطراف.

وقال الرئيس الصيني إن "الصين ملتزمة بشدة بموقف تعزيز المصالحة وعقد المفاوضات، وتعتقد أن إطالة وتعقيد الأزمة ليس من مصلحة أي طرف".

وأكد أن الجانب الصيني يدعم أوروبا في إظهار استقلالها الاستراتيجي، ويأمل في بناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام.

وأعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في وقت سابق، أن الصين وروسيا تعملان معا على تعزيز عالم متعدد الأقطاب، وهما لا تعترفان بالهيمنة أحادية القطب.

المصدر: نوفوستي