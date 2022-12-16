واشنطن: لا نريد أن تؤدي المنافسة مع الصين إلى صراع معها

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تسعى لمنع تصعيد منافستها مع الصين وتحولها إلى صراع بين البلدين، وتطمح للتعاون مع بكين في القضايا المهمة للجانبين والعالم.

وقال سوليفان: "أود أن أقول إن الاجتماع الأخير بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بالي خلال قمة مجموعة العشرين سلط الضوء على الحقيقة التالية: نحن نتبع استراتيجية تنص بشكل أساسي على أننا نتنافس بشدة، لكننا لا نريد أن تؤدي هذه المنافسة إلى صراع. كما تنص على وجود مجالات يمكننا ويجب علينا العمل فيها مع الصين، لأن هذا في الأساس يصب في مصلحتنا".

وأشار إلى أن "المناخ" هو "مثال عظيم" على التعاون بين الولايات المتحدة والصين. مؤكدا وجود أمثلة أخرى على هذا التعاون.

وأضاف: "هذا لا يلغي التعقيدات والتوترات واحتمالات الأزمات التي يجب إدارتها بعناية من خلال قنوات اتصال فعالة".

المصدر: تاس