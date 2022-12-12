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الخارجية الصينية تحث الولايات المتحدة على معالجة حقوق الإنسان داخلها أولا

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الخارجية الصينية تحث الولايات المتحدة على معالجة حقوق الإنسان داخلها أولا
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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دعت الصين واشنطن إلى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقاد الدول الأخرى في هذا المجال.

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أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي، حيث قال: "بدلا من انتقاد الدول الأخرى، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحول انتباهها إلى مشكلاتها الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك حقوق المهاجرين والأمريكيين الأصليين".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات بدعوى "الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان" ضد أفراد عدد من الدول، من بينها روسيا وأذربيجان وإيران والصين وأوكرانيا. علاوة على ذلك أضافت السلطات الأمريكية شخصين وعددا من الشركات الصينية إلى قوائم العقوبات الخاصة بها. كما ورد في بيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيود بحجة التورط في انتهاك حقوق الإنسان، على 157 سفينة ترفع علم جمهورية الصين الشعبية، والتي ترتبط بشركات خاضعة للعقوبات، وفقا لواشنطن.

المصدر: تاس

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