الصين تختبر سفينة حربية جديدة طورتها لصالح تايلاند

ذكر موقع Navy Recognition أن الصين أجرت بنجاح تجارب بحرية على سفينة حربية جديدة طورتها لصالح الجيش التايلاندي.

وجاء في منشور على الموقع: "سفينة الإنزال العسكرية الجديدة التي طورتها الصين في حوض بناء السفن Hudong-Zhonghua بشنغهاي لصالح الجيش التايلاندي، أكملت مؤخرا مرحلة الاختبارت البحرية".

وأضاف المنشور: "عام 2019 تعاقد سلاح البحرية التايلاندي مع الصين للحصول على سفينة إنزال عسكرية من فئة Type-071E، وهي نسخة معدلة عن سفن Type-071 المستخدمة في سلاح البحرية الصيني، لتكون تايوان بذلك أول دولة أجنبية تحصل على السفن الصينية الجديدة من الفئة المذكورة".

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-071 نحو 210 أمتار، وعرضها 28 مترا، ويمكنها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع AK-176 من عيار 76 ملم، و4 رشاشات ثقيلة من نوع AK-630 من عيار 30 ملم.

ويمكن لكل سفينة حمل 800 جندي بعتادهم الحربي الكامل، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيتين، بالإضافة إلى 4 زوارق هجومية تعمل بالوسادة الهوائية، كما يمكنها حمل 20 آلية عسكرية مثل مدرعات نقل المشاة والدبابات الخفيفة.

المصدر: سلاح روسيا