مصدر: القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 37 مرة خلال اليوم الماضي

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 37 مرة خلال اليوم الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أبلغت البعثة عن تسجيل 37 قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك استخدم العدو أنظمة "غراد" ومدفعية من عيار 155 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتايا استخدم أنظمة "غراد" ومدفعية من عيار 155 و152 و122 ملم، ومدافع الهاون من عيار 120 ملم. وفي اتجاه مدينة غورلوفكا استخدم المدفعية من عيار 155 ملم. وأطلقوا 200 قذيفة مختلفة".

وأضافت أن 7 تجمعات سكنية وهي دونيتسك وزايتسيفو وغورلوفكا وكاشتانوفويه وياسينوفاتايا وماكييفكا ونوفوباخموتوفكا تعرضت للقصف في أراضي الجمهورية في اليوم الماضي.

ووردت معلومات عن مقتل رجل واحد وإصابة 4 مدنيين بجروح مختلفة.

المصدر: نوفوستي