 
مباشر

دونيتسك.. قوات كييف قصفت مشفى في المدينة

أخبار العالم

دونيتسك.. قوات كييف قصفت مشفى في المدينة
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueb2

أعلن في جمهورية دونيتسك أن قوات كييف استهدفت مستشفى في مدينة دونيتسك، مما أدى إلى وقوع إصابات واندلاع حريق في المبنى.

وقالت مصادر دونيتسك: "تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على بلدة أورلوفكا في مدينة دونيتسك باستخدام خمسة قذائف من عيار 155 ملم.

وأكد رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كولمزين أن خدمات الطوارئ تقوم بإجلاء المرضى من مستشفى كالينينا في دونيتسك بعد تعرضه للقصف. ونشوب حريق في المبنى.

وأفاد مراسل RT بسقوط إصابات بشرية جراء استهداف إحدى أجنحة المستشفى بصاروخ غراد.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)