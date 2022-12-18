دونيتسك.. قوات كييف قصفت مشفى في المدينة

أعلن في جمهورية دونيتسك أن قوات كييف استهدفت مستشفى في مدينة دونيتسك، مما أدى إلى وقوع إصابات واندلاع حريق في المبنى.

وقالت مصادر دونيتسك: "تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على بلدة أورلوفكا في مدينة دونيتسك باستخدام خمسة قذائف من عيار 155 ملم.

وأكد رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كولمزين أن خدمات الطوارئ تقوم بإجلاء المرضى من مستشفى كالينينا في دونيتسك بعد تعرضه للقصف. ونشوب حريق في المبنى.

وأفاد مراسل RT بسقوط إصابات بشرية جراء استهداف إحدى أجنحة المستشفى بصاروخ غراد.

المصدر: RT