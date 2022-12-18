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للمرة الثانية خلال يوم.. دونيتسك تتعرض لقصف أوكراني براجمات الصواريخ "غراد"

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للمرة الثانية خلال يوم.. دونيتسك تتعرض لقصف أوكراني براجمات الصواريخ
Sputnik
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أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية أطلقت بعد الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد ما لا يقل عن 10 قذائف من راجمات الصواريخ "غراد" على وسط مدينة دونيتسك.

وأفاد عمدة دونيتسك أليكسي كولامزين عبر "تلغرام"، نقلا عن شهود عيان، أن قصف القوات الأوكرانية طال منطقة بالقرب من ملعب "دونباس أرينا".

وأضاف أنه سجل سقوط صواريخ بالقرب من مجمع "أوليمبيسكي" للرياضة ودار الشباب "يونوست"، ومركز المعارض، متحف التقاليد والثقافة المحلية، وفي عدد من الشوارع، مشيرا إلى اندلاع حرائق.

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ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا بشرية.

وفي وقت سابق اليوم استهدفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك بـ40 صاروخا من "غراد" خلال 10 دقائق، كما تعرضت أحياء في المدينة ومناطق أخرى في الجمهورية اليوم لقصف أوكراني بمدافع عيار 155 مم، وهو عيار خاص بالمدافع التي يتسلمها الجيش الأوكراني من دول الناتو.

المصدر:  RT

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