الجيش الأوكراني يستهدف دونيتسك بـ40 صاروخ غراد خلال 10 دقائق

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مراكز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك بـ40 صاروخ غراد خلال 10 دقائق.

وأشارت الممثلية إلى أن القصف الصاروخي الأوكراني تركز على منطقة بتروفسكي في المدينة.

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وأضافت الممثلية في بيانها اليوم الأحد: "تم تسجيل قصف أوكراني، في الاتجاهات التالية: في الساعة 12.00 تم استهداف المركز السكني جورجيفكا بمنطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك بـ 20 صاروخا من طراز غراد. وفي الساعة 12.10 تعرضت نفس المنطقة للقصف بعشرين صاروخ غراد".

ويشار إلى أن منطقة بتروفسكي، تقع في الطرف الغربي من مدينة دونيتسك، وتعتبر النقطة الأبعد عن مركز العاصمة الإقليمية. ومنذ إعلان استقلال الجمهورية في عام 2014، تعرضت هذه المنطقة للقصف بشكل دوري وعنيف من جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي