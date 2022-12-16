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بريطانيون تعليقا على فيديو عن صواريخ "يارس" الروسية: "لندن تمارس سياسة مسمومة وجونسون يؤججها"

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بريطانيون تعليقا على فيديو عن صواريخ
Sputnik
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علق قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على فيديو يصور تحميل صاروخ "يارس" الباليستي الثاني العابر للقارات داخل منصة إطلاق أرضية ثابتة.

وقال القارئ deckhook ساخرا: "لو تم ضرب لندن به، فسيتم على الأقل حل أزمة الهجرة".

وكتب KdeA66: "لندن تمارس سياسة مسمومة، وجونسون يؤججها".

وقال القارئ H0ly_Jeremiah: "يجب على أحد ما أخيرا، تلقين البريطانيين درسا في التواضع".

وأضاف lord of footlands: "هل زرتم لندن مؤخرا؟ هذا قد يجعل الأمور أفضل ...".

وعلق ComonSense بالقول: "مقالة ترفع المعنويات قبيل أعياد الميلاد".

وتابع Torentum القول: "ربما تفعل لنا معروفا".

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وقال القارئ PT07: "ليتم تصويب هذا الصاروخ على بوريس الذي أوعز لزيلينسكي بعدم الذهاب إلى مفاوضات السلام".

يوم الأربعاء الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر نصب أول صاروخ "يارس" في صومعة تحت الأرض.

من جانبه قال أليكسي سوكولوف، قائد تشكيل "كوزيلسك" للصواريخ الاستراتيجية، إن أهمية هذا الحدث تكمن في أن صاروخا دوريا دخل في الخدمة القتالية في الوقت المحدد، وحصلت روسيا وفقا لذلك على نموذج آخر من أسلحة الصواريخ النووية، مما يسمح لها بحل أي مهام على المستوى الاستراتيجي.

يذكر أن " إر إس – 24 يارس" هو مجمع صاروخي استراتيجي روسي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات  ذي رأس قتالية متشاطرة يعمل بالوقود الصلب.

ويبلغ مدى عمل الصاروخ 12000 كيلومتر، وزنه عند الإطلاق 46 طنا. ويتوقع أن تحل صواريخ "يارس" الجديدة محل صواريخ "فويفودا" ("الشيطان" حسب تصنيف الناتو) العامل بالوقود السائل في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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