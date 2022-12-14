روسيا تنصب صاروخ "يارس" الاستراتيجي على منصة إطلاق (فيديو)

تم نصب صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات داخل منصة الإطلاق الثابتة التابع لتشكيل "كوزيلسك" للصواريخ الاستراتيجية.

أفاد بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال إن نصب الصاروخ داخل المنصة، بصفته عملية تكنولوجية معقدة، تحقق بواسطة معدات النقل والشحن الخاصة واستغرق بضع ساعات.

وقال قائد تشكيل "كوزيلسك" الصاروخي، أليكسي سوكولوفإن إن أهمية العملية المنفّذة تنحصر في أن الصاروخ الاستراتيجي الجديد قد بدأ في أداء مناوبته القتالية. أما الوطن الروسي فقد حصل على نموذج جديد من السلاح النووي الذي يسمح بتنفيذ أية مهام تُوكل إليه على المستوى الإستراتيجي.

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يذكر أن " إر إس – 24 يارس" هو مجمّع صاروخي إستراتيجي روسي مزوّد بصاروخ باليستي عابر للقارات ذي رأس قتالية متشاطرة يعمل بالوقود الصلب.

وتم تصميم الصاروخ من قبل معهد موسكو للتقنيات الحرارية بقيادة الأكاديمي يوري سولومونوف على أساس صاروخ "توبول – إم " النووي المطور.

ويبلغ مدى عمل الصاروخ 12000 كيلومتر، وزنه عند الإطلاق 46 طنا. ويتوقع أن تحل صواريخ "يارس، إر إس 24" الجديدة محل صواريخ "فويفودا" ( "الشيطان" حسب تصنيف الناتو) العامل بالوقود السائل في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

المصدر: تاس