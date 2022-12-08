إعادة انتخاب تشاك شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي

أعاد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة انتخاب السيناتور تشاك شومر زعيما للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تمت إعادة انتخاب شومر بالإجماع في اجتماع مغلق، يوم الخميس.

وجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي تمكن من تعزيز الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث فاز السيناتور الديمقراطي رفائيل وارنوك في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية جورجيا.

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ومع فوز وارنوك في الانتخابات يحصل الديمقراطيون على 51 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، بينما كان لديهم 50 مقعدا قبل الانتخابات الجزئية زائد صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس مقابل الـ 50 مقعدا للجمهوريين.

وجرت الانتخابات الجزئية للكونغرس في الولايات المتحدة يوم 8 نوفمبر الماضي. وحصل الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس النواب، بينما يحافظ الديمقراطيون على السيطرة على مجلس الشيوخ.

المصدر: وكالات