الجمهوريون يؤكدون أنهم حققوا أهدافهم الثلاثة في انتخابات الكونغرس

أكد الزعيم الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أن حزبه الجمهوري نجح في تحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعوها نصب عينيه في انتخابات مجلس النواب الأمريكي.

وقال مكارثي في حوار مع قناة "فوكس نيوز": "الشيء المميز في هذا الموقف هو أننا وضعنا أهدافا وهي وقف أجندة بايدن والفوز بالأغلبية وإقالة نانسي بيلوسي. وقد حققنا الأهداف الثلاثة للتو".

في الوقت نفسه، اعترف مكارثي بأنه كان يود رؤية مقاعد أكثر لصالح الجمهوريين في الكونغرس.

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الفائت، مكارثي بفوز حزبه بأغلبية المقاعد في الانتخابات التمهيدية. فيما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت لاحق أنها لن تقود الديمقراطيين في مجلس النواب بعد الآن.

المصدر: نوفوتسي