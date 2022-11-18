بايدن: بيلوسي هي رئيس مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا

كرم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسيرة رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايته نانسي بيلوسي، واصفا إياها بأنها "المتحدثة باسم مجلس النواب الأكثر أهمية في التاريخ الأمريكي".

وقال بايدن في بيان "ربما تتنحى عن دورها القيادي في تجمع الديمقراطيين في مجلس النواب، لكنها لن تتنازل أبدا عن حماية ديمقراطيتنا المقدسة"، مضيفا: "كأمة، نحن مدينون لها بالامتنان العميق لخدمتها، ووطنيتها".

وأشار إلى أن "هناك أمثلة لا حصر لها حول كيفية تجسيدها لالتزام المسؤولين المنتخبين بالوفاء بيمينهم تجاه الله والوطن لضمان تقديم ديمقراطيتنا وإبقائها منارة للعالم"، معتبرا أن بيلوسي "هي رئيس مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا".

ورأى بايدن أنه "مع نانسي، ترى ابنة أبيها التي تعلمت إلى جانبه كيفية الفوز والحكم. مع قيادتها للطريق، لا تقلق أبدا بشأن ما إذا كان سيتم تمرير القوانين".

ويوم أمس الخميس، أعلنت بيلوسي، في اجتماع لمجلس النواب تنحيها عن قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب. وذلك بعد أن أظهرت انتخابات التجديد النصفي سيطرة الحزب الجمهوري على المجلس.

ووفقا للبيت الأبيض، تحدث بايدن مع بيلوسي في وقت سابق من صباح يوم الخميس عبر الهاتف و"هنأها على ولايتها التاريخية كرئيسة لمجلس النواب".

المصدر: The Hill