إندونسيا توقف إجراء طلب شهادات زواج من الأجانب في الفنادق

أعلن رئيس دائرة السياحة في بالي يإندونيسيا، تيوكوردا بيمايون، أن السياح الأجانب لا يحتاجون لإبراز شهادة زواج لدخول فنادق البلاد، رغم إقرار البرلمان حظر العلاقات خارج نطاق الزواج.

وفي مقابلة مع بوابة CNA الإخبارية المحلية، قال بيمايون إنه لا داعي للقلق عند المسافرين.

وأضاف: "من فضلكم لا تقلقوا! بناء على مناقشاتنا مع العديد من جمعيات الفنادق والسفر، لن تقوم الفنادق بطلب شهادات زواج من الأجانب."

بدوره، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان جاسونا لاولي على الضيوف الأجانب "ألا يقلقوا".

وأوضح لوكالة أنباء "أنتارا": "إذا أراد سياح من أستراليا قضاء العطلة في بالي والبقاء في نفس الغرفة، فإن الأمر متروك لهم، ولكن إذا اشتكى آباؤهم منهم من أستراليا، فإن الشرطة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات."

واختتم: "هذا أمر غير مقبول في الثقافة الأسترالية".

المصدر: نوفوستي