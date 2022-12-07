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بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية

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بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية
Globallookpress Mikhail Metzel/Kremlin Pool
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الحصار المائي الذي تفرضه القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا مؤخرا، إبادة جماعية.

وقال بوتين تعليقا على مشاكل المياه في دونيتسك: "قطع القوات الأوكرانية المياه عن مدينة دونيتسك التي يعيش فيها مليون شخص إبادة جماعية.. وعموما هذه الخطوة استمرار للإبادة الجماعية" التي تمارسها كييف ضد إقليم دونباس الذي عاد إلى روسيا.

وتتفاقم أزمة المياه في جمهورية دونيتسك جراء استهداف القوات الأوكرانية المستمر للبنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع كلي للمياه عن الجمهورية.

المصدر: تاس

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