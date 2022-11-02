كييف تحرم سكان دونيتسك من المياه

تاريخ النشر:02.11.2022 | 20:48 GMT |
آخر تحديث:02.11.2022 | 21:01 GMT | أخبار روسيا
معاناة المدنيين في دونيتسك تستمر نتيجة شح المياه بسبب تحكم كييف بمنابعه.
أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من الوافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد.
بعد تقارير عن "هجوم وشيك من إيران على السعودية"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده "لن تتردد" في الدفاع عن مصالحها وشركائها في الشرق الأوسط.
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا في الجمهورية.
قال رئيس مجلس إدارة شركة "عبور لاند" بمصر، محمد حامد، إن الشركة توقفت عن الإنتاج لمدة 7 أيام، من الأربعاء الماضي حتى اليوم، بسبب نقص زيت النخيل، أحد المكونات الرئيسية لإنتاج الجبن.
هدد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، بتعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا تم فرض سقف على أسعار الطاقة الروسية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لعلم أحمر يرفرف فوق قبة مسجد جمكران في مدينة قم، وقبة مسجد في شيراز بإيران، ويعرف هذا العلم بـ"راية القصاص الحمراء".
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الشائعات التي تم نشرها يوم الثلاثاء، عن "هجوم إيراني وشيك" على أراضي المملكة العربية السعودية.
انسحب السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، من لقاء مع عشائر بلدة الفاعور في منطقة البقاع، اثر اشكالات أمنية بين العشائر، فما كان منهم إلا أن طالبوا الرياض بإعادته من لبنان.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن المملكة العربية السعودية نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة بشأن "هجوم إيراني وشيك" على أهداف في المملكة.
أعلنت روسيا وتركيا اليوم الأربعاء استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الآمن في البحر الأسود.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مقتنعة بأنه في ظل الوضع المضطرب الحالي، فإن الأولوية هي منع أي صدام عسكري للقوى النووية.
كشف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن لدى المملكة المتحدة طائرات سريعة من طراز F-35 أكثر من الطيارين بسبب مشاكل التدريب على الطيران.
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن قطر ستسمح برفع أعلام قوس القزح لمجتمع "الميم" وتظاهراتهم السلمية، بالإضافة إلى التقبيل في الأماكن العامة، وذلك خلال الفترة التي تستضيف فيها مونديال 2022.
أفاد الإعلام العبري بأن السلطات الإسرائيلية سمحت بالكشف عن خبر مفاده أن جندية في الجيش الإسرائيلي أمضت ساعات على أرض المطار في طهران، ما دفعها للشعور بـ"القلق".
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار.
خاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن جمهور الديمقراطيين قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي بكلمات بدت وكأنها "المثليين والسادة" Gays and gentlemen.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لجندي روسي يوجه رسالة للعالم العربي باللغة العربية..
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن القوات الروسية استخدمت القاذفات بعيدة المدى لتوجيه ضربات عالية الدقة في إطار العملية العسكرية الخاصة، واستهداف منشآت عسكرية أوكرانية.
مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام الماضية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال "لدي سلع قديمة وسعرها ارتفع..هل أبيعها بالسعر الجديد؟"، الدار ترد.
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف المرة منذ فبراير، متجاوزة 30 ألف شخص.
أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الفرقاطة (العزيز) من طراز (MEKO-A200 ) إلى قاعدة الإسكندرية، إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية.
نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشراء خريطة وكتاب تاريخ مدرسي بعد دعوتها لمنع صعود روسيا والصين في آسيا الوسطى.
أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض "جدري القردة" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، طرح منصب "كبير عمال النظافة" في شارع فلاديمير بوتين في غروزني، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأنه من الممكن إعادة النظر في الوقف الاختياري لحكم الإعدام في روسيا، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ من أنواع مختلفة، اليوم الأربعاء، سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، التي بدورها ردت بإطلاق صاروخ من نوع أرض - جو.
كشف مشغل Nord Stream AG عن معلومات جديدة تتعلق بالأضرار التي لحقت بخط أنابيب السيل الشمالي "نورد ستريم-1" في موقع الحادث في المياه السويدية.
كتب بريندان كول في مقال له بمجلة "نيوزويك" أن الغرب اعتقد أنه حقق "نصرا عظيما" على روسيا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي، لكنه كان مخطئا.
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل" في دورتها (31)، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
كشف رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، عمرو ممدوح، تفاصيل اجتماعه مع رابطة رجال الأعمال القطريين.
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
توعدت "عرين الأسود" إسرائيل بمفاجآت ستقف أمامها "مذهولة"، وقالت في بيان إن محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع قبل أيام "خط أول بيانات العرين بعمليته الجبارة".
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو، لهدف سجل بطريقة غريبة وبمحض الصدفة في إحدى دوريات الفئات الصغرى لكرة القدم للهواة في إنجلترا.
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على إعلان المملكة العربية السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد القمة العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود للحفاظ على هويتنا الوطنية، والدفاع عن حقوق شعوبنا.
بعد تسريب وسائل الإعلام الغربية لرسالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تساءلت زاخاروفا عما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل؟.
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة "لديها سبب للاعتقاد" بأن إيران تعتزم تزويد روسيا بصواريخ أرض - أرض، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
حسم بورتو البرتغالي صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حارما أتلتيكو مدريد من مواصلة مشواره القاري في "يوروبا ليغ" بالفوز عليه 2-1 الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة.
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، التي فازت بفارق ضئيل في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الثلاثاء، إنها قدمت استقالتها إلى الملكة مارغريت الثانية، اليوم الأربعاء.
قضت محكمة أمريكية بالسجن 20 عاما، على مواطنة من كانساس، كانت تقود كتيبة جميع عناصرها من الإناث في تنظيم "داعش" عندما كانت تقيم في سوريا.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة.
بغض النظر عن موارد الطاقة، تعد روسيا أيضا مصدرا رئيسيا لسلع أساسية مختلفة، انطلاقا من الأسمدة والأسبستوس والمفاعلات النووية إلى القمح.
احتفل مؤيدو حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بحصول حزبهم على المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الثلاثاء.
قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نابولي 2-0 مساء الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ابتكر علماء جامعة نانجينغ الطبية، دواء يخفف أعراض الاكتئاب خلال ساعتين فقط. وقد اختبر هذا الدواء على الفئران المخبرية بنجاح.
أعلنت الدكتورة روكسانا باكير، خبيرة التغذية الأمريكية، أن تناول القهوة مع الطعام، يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر الحديد في الدم.
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في منزلهما بأنه "شيء فظيع"، منتقدا الجريمة في المدن التي يقودها الحزب الديمقراطي.
أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل من 3.75% الى 4%.
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ بمصر، وسط نتائج فرز الأصوات في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، التي أظهرت خسارة الائتلاف الذي يتزعمه.
دعت صحيفة "سترانا"، سكان المدن الأوكرانية، بالانتقال من المدن إلى المنازل الريفية التي تحتوي على مواقد للتدفئة، من أجل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.
أعلنت القوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي تنظيم اتفاقية أولية لمشروع الأمن السيبراني الوطني في المرحلة الثانية، مع شركة ماندينت Mandiant.
للمرة الثانية خلال أسبوع، إدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعلومات خاطئة خلال خطاب له، حيث زعم أن نجله الراحل "بو" فقد حياته أثناء خدمته في العراق، وهذا غير صحيح.
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بإعداد مقترحات لإنشاء نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات دون مبدأ المعاملة بالمثل.
لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر والتي ستكون الحدث الرياضي الأبرز لهذا العام.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في الانتخابات.
اتهمت السلطات الفدرالية الأمريكية، ديفيد ديبابي، بمحاولة خطف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد اقتحامه منزلها الأسبوع الماضي في سان فرانسيسكو واعتدائه على زوجها بول بمطرقة.
حذرت كوريا الشمالية من أنه إذا حاولت واشنطن وسيئول استخدام القوات المسلحة ضدها دون أي تردد، فإن الوسائل الخاصة لقواتها المسلحة، ستنفذ مهمتها الإستراتيجية دون تأخير.
أكدت الجزائر في إعلانها بخصوص القمة العربية أن هذه القمة تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صور قيدمة مسربة تظهر رستم قاسمي، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني ووزير الإسكان في حكومة إبراهيم رئيسي، مع امرأة دون حجاب في ماليزيا.
أفاد الإعلام العبري مساء اليوم الثلاثاء بتقدم تحالف أقصى اليمين بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، فيما بلغت نسبة التصويت النهائية 71.3%.
عبر نجم ليفربول محمد صلاح عن سعادته، مؤكدا أهمية الفوز الذي حققه فريقه "ريدز" 2-0 على نابولي، الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعدد الأجندات بتعدد الدول في قمة الجامعة العربية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن بعض الناس استنكروا توجه مصر للطاقة النووية في وقت تتخلى فيه ألمانيا عنها، وثبت أن القرار المصري لا غبار عليه إطلاقا.
انفرد المصري محمد صلاح، بصدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نابولي 2-0، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.
جدد مرشد الثورة الإيرانية ،علي خامنئي، اليوم الأربعاء، وعده بالانتقام لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تحتفط بالحق في الانسحاب من اتفاق الحبوب، إذا أقدم الجانب الأوكراني على انتهاك الضمانات.
تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة، لذلك تستخدم عادة كوجبة خفيفة. فما هي خصائصها المفيدة؟ وهل تحتوي فعلا على سعرات حرارية كثيرة؟
أصدرت كوريا الجنوبية الأربعاء، تحذير إخلاء على التلفزيون الوطني لسكان جزيرة أولونغدو قبالة ساحلها الشرقي بعد إطلاق كوريا الشمالية ما وصفه الجيش بأنه "صاروخ باليستي مجهول الهوية".
انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لورقة انتخابية أدلى فيها أحد المقترعين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، كتب عليها "عرين الأسود..مخيم جنين مر من هنا".
أوضح أخصائي عيون كيف يمكن لعادات الاستحمام السيئة أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي.
توفي رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر بيساريف، عن عمر يناهز 33 عاما، اليوم الثلاثاء.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور" بالمنطقة العسكرية الغربية، بينما تؤدي مهامها في سياق العملية العسكرية الخاصة.
أفادت تقارير إعلامية بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، استأجر قلعة دراكولا في رومانيا مقابل 75 ألف يورو، للاحتقال بعيد الهالويين، بحضور عشرات المليارديرات والمشاهير.
أثارت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان الانتقادات، بعدما وصفت عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بأنه "غزو".
بطبيعة الحال، يعد استئناف موسكو لصفقة الحبوب نجاحا ملحوظا لرجب طيب أردوغان.
أظهر فيديو مشاركة الرؤساء والزعماء العرب في التقاط صورة جماعية قبيل انطلاق القمة العربية في دورتها الـ31 في الجزائر.
أظهر باحثو جامعة غريفيث أن البكتيريا يمكن أن تنتقل عبر العصب الشمي في الأنف لدى الفئران وإلى دماغها، حيث تخلق علامات تدل على مرض ألزهايمر.
قال ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إن القدس "مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها".
أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث جرى في المملكة المتحدة انخفاض عدد البريطانيين الذين يؤيدون العقوبات ضد روسيا، التي تساهم في ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.
وجدت أبحاث أجرتها جامعة كوينزلاند أن "كوفيد-19" ينشّط الاستجابة الالتهابية نفسها التي لمرض باركنسون في الدماغ.
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نابولي بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ذكرت صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، نقلا عن مصادر في الحكومة، أن إيطاليا جمدت إرسال حزمة المساعدات العسكرية السادسة التالية إلى أوكرانيا بسبب "شهية كييف المفتوحة".
نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية عن القوات المسلحة لكوريا الجنوبية قولها، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان.
ذكرت صحيفة بليد الألمانية أن أردنيا هاجم لاجئة أوكرانية بواسطة سكين في منطقة جارمش بارتنكيرشن، حيث يقع منتجع للتزلج.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المدفعية الروسية قامت اليوم الأربعاء بإسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية "باسيكا" بمنطقة خاركوف.
وصف السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا بـ "خدم يهوذا" بسبب دعواتها لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا.
ابتكر علماء جامعة تومسك لأنظمة التحكم والإلكترونيات الراديوية، نموذجا رياضيا يتعرف على الكلام ويتفوق على نظائره بمؤشرات محددة.
أصدرت محكمة منطقة باسماني في موسكو حكما غيابيا بالقبض على المواطنة الأوكرانية، ناتاليا فوفك، المتهمة بقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا.
انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير أمام الروبل الروسي، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، استعدادا لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
توصف القرفة بأنها واحدة من أقدم التوابل المعروفة في العالم. ففي مصر القديمة، كانت قيمتها أعلى من الذهب.
أفادت مراسلتنا في فلسطين أن مجموعات كبيرة من المستوطنين هاجمت حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
يعتزم الاتحاد الويلزي لكرة القدم، تغيير اسم منتخب بلاده في المسابقات الأوروبية والعالمية واعتماد اسم آخر، وذلك بعد انتهاء مشاركة ويلز في مونديال قطر 2022.
نشرت وسائل إعلامية إيرانية، مقاطع مصورة من عملية احتجاز شحنة الوقود المهربة، التي ضبطها الحرس الثوري الإيراني قبل يومين في مياه الخليج.
أمرت الشرطة الإيرانية بفتح تحقيق بشأن تسجيل مصوّر يظهر فيه أفرادها يتعرّضون للضرب المبرح لأحد المتظاهرين، وهو ما قالت مجموعات حقوقية إنه "يكشف مدى وحشية الشرطة".
كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مخاطر استخدام تطبيق WhatsApp.
بالقمة العربية الحالية تكون الجزائر قد احتضنت 4 قمم، ثلاثة منها دورية وواحدة استثنائية، فيما كانت القمة السابقة قد عقدت بالجزائر في عام 2005 عقب حدثين مأساويين كبيرين.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو" مقالا حول إبقاء موسكو أبواب التعاون مع أوروبا مشرعة.
في عام 1937، تخلى المصور ورسام الخرائط برادفورد واشبورن، عن معدات الكاميرا ومعدات المسح والإمدادات عندما واجه طقسا سيئا أثناء استكشاف منطقة يوكون المتجمدة في كندا.
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