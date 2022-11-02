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كييف تحرم سكان دونيتسك من المياه

أخبار روسيا

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معاناة المدنيين في دونيتسك تستمر نتيجة شح المياه بسبب تحكم كييف بمنابعه.

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