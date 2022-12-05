اعتبر الصحفي الأمريكي تيد سنايدر، أن خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في بالي حول اتفاقيات مينسك، يتناقض مع تاريخ العلاقات الروسية الأوكرانية.

وقال سنايدر: "كلمات زيلينسكي في بالي، على الرغم من كونها مصممة بدقة لجمهوره، إلا أنها لا تعكس التاريخ بدقة. لم تستغل روسيا الوقت الذي أعطته الاتفاقية قبل انتهاكها لبناء قواتها. أوكرانيا فعلت ذلك".

وأشار إلى أن السياسيين في كييف صرحوا أكثر من مرة للصحافة بأنهم دخلوا في اتفاقيات مع الكرملين من أجل كسب الوقت فقط.

وصرح زيلينسكي في خطابه خلال قمة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو إنه لن يكون هناك "مينسك-3" لأن ذلك يعطي وقتا لموسكو من أجل بناء قواتها.

المصدر: نوفوستي