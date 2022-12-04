رئيس إسرائيل يتلقى "هدايا تاريخية قيّمة" في البحرين

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن الجالية اليهودية في البحرين قدمت لإسحاق هرتسوغ ثلاث هدايا ذات قيمة تاريخية، خلال لقاء معه في البحرين.

وأوضح المكتب في بيان أن تلك الجالية قدمت لهرتسوغ ثلاث هدايا: "كتاب صلاة فارحي مع ترجمة عربية، وكتاب يشرح بالتفصيل تاريخ الجالية اليهودية البحرينية، ونسخة من تصريح إنشاء الكنيس المحلي عام 1931".

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وأضاف البيان أن هرتسوغ التقى ممثلي الجالية اليهودية في مملكة البحرين، وكان من بينهم سفير إسرائيل في البحرين، إيتان نيه، ورئيس مجلس أمناء الكنيس المحلي إبراهيم نونو، المعترف به من السلطات ممثلا عن الجالية اليهودية، إضافة إلى سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة، هدى نونو.

وقال هرتسوغ: "أنا متحمس جدا لوجودي هنا. هذا حقا تاريخ في طور التكوين، المجيء وزيارة الجالية اليهودية في البحرين، عندما يكون لدينا سلام لا يصدق وعلاقات رائعة مع جلالة الملك".

وأضاف: "لقد قضينا جميعا بعض الوقت معا على الغداء، ويمكنك أن ترى المودة والاحترام الكبير بين القيادة وأممنا، الشيء الوحيد الذي ظهر في مناقشتنا هو الاحترام الكبير للملك وعائلته للجالية اليهودية في البحرين".

المصدر: RT