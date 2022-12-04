 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: عمليات هجومية ناجحة لقواتنا قرب دونيتسك

ملك البحرين يؤكد أمام رئيس إسرائيل ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

ملك البحرين يؤكد أمام رئيس إسرائيل ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uayg

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة موقف بلاده الداعم لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك خلال لقائه مع رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ اليوم في المنامة.

من جهته، بدأ هرتسوغ كلمته باللغة العربية قائلا للملك حمد: "صديقي، جلالة الملك، أشكركم على استضافتي كأول رئيس إسرائيلي يزور مملكة البحرين".

ووصل هرتسوغ إلى المنامة صباح اليوم الأحد في أول محطة لجولته الخليجية، وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال هرتسوغ بعد وصوله للمنامة: "زيارتي هنا في البحرين تحمل رسالة سلام ومودة وصداقة من شعب إسرائيل إلى الشعب البحريني وجلالة الملك".

وأضاف: "حملت الاتفاقات الإبراهيمية معها شراكة إقليمية تاريخية"، معربا عن شكره للوزير الزياني على "الاستقبال والشراكة القوية والفاعلة في منتدى النقب المحرك لشراكات حيوية لنا جميعا"، كما دعا دولا أخرى للانضمام للشراكة "التي تعزز الشرق الأوسط".

وغدا الاثنين سيتوجه هرتسوغ إلى أبوظبي، حيث سيجتمع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيحضره أيضا رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا