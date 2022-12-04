ملك البحرين يؤكد أمام رئيس إسرائيل ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة موقف بلاده الداعم لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك خلال لقائه مع رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ اليوم في المنامة.

من جهته، بدأ هرتسوغ كلمته باللغة العربية قائلا للملك حمد: "صديقي، جلالة الملك، أشكركم على استضافتي كأول رئيس إسرائيلي يزور مملكة البحرين".

ملك البحرين حمد آل خليفة يستقبل رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي هرتسوغ pic.twitter.com/0Y6SgcaFXZ — فلسطين الآن (@paltimes2015) December 4, 2022

ووصل هرتسوغ إلى المنامة صباح اليوم الأحد في أول محطة لجولته الخليجية، وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

الرئيس هرتسوغ لدى وصوله للمنامة قبل قليل: حملت الاتفاقات الابراهيمية معها شراكة اقليمية تاريخية واشكر وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني على الاستقبال والشراكة القوية والفاعلة في منتدى النقب المحرك لشراكات حيوية لنا جميعا. ندعو دولا اخرى للانضمام للشراكة التي تعزز الشرق الاوسط". pic.twitter.com/TufY1k4N4w — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2022

وقال هرتسوغ بعد وصوله للمنامة: "زيارتي هنا في البحرين تحمل رسالة سلام ومودة وصداقة من شعب إسرائيل إلى الشعب البحريني وجلالة الملك".

وأضاف: "حملت الاتفاقات الإبراهيمية معها شراكة إقليمية تاريخية"، معربا عن شكره للوزير الزياني على "الاستقبال والشراكة القوية والفاعلة في منتدى النقب المحرك لشراكات حيوية لنا جميعا"، كما دعا دولا أخرى للانضمام للشراكة "التي تعزز الشرق الأوسط".

وغدا الاثنين سيتوجه هرتسوغ إلى أبوظبي، حيث سيجتمع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيحضره أيضا رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية