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فيديو وصور في هاتف أسير أوكراني تظهر تعاطي القوات الأوكرانية للمخدرات

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فيديو وصور في هاتف أسير أوكراني تظهر تعاطي القوات الأوكرانية للمخدرات
ria.ru
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أكدت صور ومقاطع فيديو تم العثور عليها في هاتف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية، التقارير التي تحدثت عن تعاطي عناصر الجيش الأوكراني للمخدرات، كما أظهرت وجود مدربين أمريكيين.

وبحسب هذه الفيديوهات والتقارير السابقة فإن الجيش الأوكراني يستخدم بكثافة المخدرات أثناء مشاركته في الأعمال القتالية على الجبهة.

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وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي عثر عليها في هاتف الجندي الأوكراني الأسير، فلاديمير ماسيوك، وجود خبراء عسكريين أمريكيين برفقة كتائب من الجيش الأوكراني.

أكد الجندي الأسير ماسيوك نفسه، التابع لكتيبة الاستطلاع رقم 120 وتم القبض عليه بالقرب من أرتيموفسك، أن إدمان المخدرات وتعاطي مختلف أنواعها ظاهرة منتشرة في وحدته.

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المصدر: نوفوستي

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