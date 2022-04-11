جنود جمهورية لوغانسك: نعثر على العديد من المخدرات في مواقع الجيش الأوكراني

أفاد مستشار رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، روديون ميروشنيك، بالعثور على عدد كبير مما يسمى بـ "المخدرات القتالية" في المواقع الأوكرانية المحتلة.

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وقال ميروشنيك للصحفيين: "يجب أن نذكر أنه يوجد هناك الكثير من المخدرات. هناك أدلة على أنه يتم هناك العثور على كميات كبيرة مما يسمى بـ "العقاقير القتالية".

وأشار إلى تسجيل حالات عندما يواصل الجنود الأوكرانيون إجراء الأعمال القتالية وهم "في حالة الزومبي". وتحدث عسكري من الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك أطلق عليه لقب "تيوما"، للصحفيين أنه كان شهد شخصيا أكثر من مرة السلوك غير اللائق للعسكريين الأوكرانيين أثناء المعارك من أجل السيطرة على مدينة بوباسنايا في دونباس.

المصدر: نوفوستي