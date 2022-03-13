أسير أوكراني: القوميون "أوباش بلا أخلاق"

أكد أسير أوكراني أن أفراد جيشه يتمتعون بنوع من الأخلاقيات، قياسا بعناصر الكتائب النازية الذين يتعاطون المخدرات والكحول ويرتكبون الفظائع في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

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وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" قال أليكسي غريشين رامي الرشاش في اللواء 92 مشاة بالجيش الأوكراني، إن العسكريين العاديين ينفذون أوامر قادتهم، ولديهم قواعد أخلاقية معينة، خلافا لعناصر كتائب النازيين مثل "آزوف" و"دونباس" و"أيدار"، الذين يتعاطون الكحول والمخدرات.

ووصف غريشين هؤلاء بـ"أوباش بلا أخلاق".

المصدر: "نوفوستي"