وزيرة الدفاع الألمانية ترفض إعطاء "آمال كاذبة" بشأن الحرب في أوكرانيا
AP
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اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، أن النزاع في أوكرانيا سيستمر لفترة طويلة، وشددت على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا.
وقالت: "لا أود إعطاء آمال كاذبة في أن تنتهي هذه الحرب قريبا، في الأيام أو الأسابيع المقبلة. يجب أن ننطلق من حقيقة أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة، وبالتالي يجب علينا التكيف مع حقيقة أنه سيتعين علينا تقديم الدعم لأوكرانيا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا سمعت الكثير عن رغبة الغرب في قتالها حتى آخر أوكراني، وهذه مأساة للشعب الأوكراني بأكمله.
المصدر: نوفوستي