رئيس الأركان التشيكي: سننخرط منذ الدقيقة الأولى في أي مواجهة تندلع بين روسيا و"الناتو"

أعلن رئيس الأركان التشيكي، كاريل رجيغكا، أن الغرب لم يرغب لسنوات ملاحظة التصعيد في أوكرانيا، وأن الجيش التشيكي سينخرط منذ الدقيقة الأولى في أي مواجهة تندلع بين روسيا و"الناتو".

وقال: "استمرت فترة التحذير من هذه الأزمة على الأقل منذ عام 2014، لكن المجتمع الغربي لم يرغب في رؤية بوادر لها. كنا نأمل أن يهدأ كل شيء لكن الأمل ليس استراتيجية".

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واعتبر أن الأحداث في أوكرانيا هي "جرس إنذار للجميع"، وأضاف: "إن اندلع صراع بين روسيا وحلف "الناتو"، سيشارك الجيش التشيكي في هذه المعركة منذ اللحظة الأولى. يمكن للعديد من الأسلحة التي تدمر أوكرانيا اليوم أن تصل إلى الأراضي التشيكية... الوضع خطير".

وأكد أن إعادة تسليح الجيش أصبحت ضرورية للغاية.

المصدر: نوفوستي