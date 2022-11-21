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بردي محمدوف يدعو محمد بن زايد آل نهيان لزيارة تركمانستان

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بردي محمدوف يدعو محمد بن زايد آل نهيان لزيارة تركمانستان
Sputnik
رئيس تركمانسيتان سردار بيردي محمدوف
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دعا رئيس تركمانسيتان سردار بيردي محمدوف نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقيام بزيارة رسمية إلى بلاده.

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وجاء في بيان تركماني إماراتي مشترك في أعقاب زيارة بردي محمدوف إلى أبو ظبي: "عبر بردي محمدوف عن شكره الخالص لرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال والضيافة ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى تركمانستان".

ويقوم رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف بزيارة رسمية إلى أبو ظبي بدعوة من رئيس دولة الإمارات. وأجرى زعيما البلدين، اليوم الاثنين، محادثات ثنائية وموسعة. ومن المتوقع أن تستمر زيارة رئيس تركمانستان إلى الإمارات بحلول 22 نوفمبر الجاري.

المصدر: تاس

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