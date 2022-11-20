وزراء خارجية بلدان السبع يطالبون "بردّ حازم" على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

ندد وزراء خارجية مجموعة السبع بإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وطالبوا المجتمع الدولي "برد حازم" ودعوا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة لبيونغ يانغ.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيانهم: "نحن وزراء خارجية دول مجموعة السبع. كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ندين بأشد العبارات الإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في 18 نوفمبر 2022".

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وأضاف: "ندعو كوريا الشمالية لاستئناف حوار هادف حول نزع السلاح النووي ودعم الاقتراحات المتكررة للحوار من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية".

كما دعا الوزراء إلى "رد صارم" من المجتمع الدولي، واتخاذ "إجراءات مهمة" من مجلس الأمن الدولي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية، قطع مسافة 1000 كلم مع ارتفاع أقصى بلغ حوالي 6100 كيلومتر وسرعة قصوى بلغت 22 ماخ.

المصدر: نوفوستي