عبداللهيان: إيران ليست مثل ليبيا أو السودان

قال وزير الخارجية الايراني إنه "ينبغي لأجهزة المخابرات وعدد من الساسة الغربيين الذين خططوا لافتعال حرب أهلية وتدمير وتقسيم إيران، أن يعوا بأن إيران ليست مثل ليبيا او السودان".

وكتب عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، "ينبغي على أجهزة المخابرات التابعة للكيان الصهيوني المزيف، وعدد من الساسة الغربيين الذين خططوا لافتعال حرب أهلية وتدمير وتقسيم إيران، أن يدركوا بأن إيران ليست مثل ليبيا أو السودان".

وأضاف عبداللهيان، : "إن الأعداء استهدفوا اليوم وحدة أراضي إيران وهويتها الوطنية، لكن الشعب استطاع بوعية وبصيرته أن يدخل اليأس في قلوبهم".

سرویس های امنیتی ، رژيم جعلی اسراییل و برخی سیاسیون غربی که برای جنگ داخلی، ویرانی و تجزیه ایران نقشه ها كشيده اند، بدانند که ایران ، لیبی و سودان نیست. امروز دشمنان ، تمامیت ایران و هویت ایرانی را هدف قرار داده اند. بصیرت مردم ، دشمن را مایوس کرده است.

#ايران مقتدر — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 17, 2022

المصدر: RT