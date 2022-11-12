القضاء الإيراني: سنتعامل بحزم مع العناصر الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني اجئي، أنه سيتم التعامل بحزم مع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وتسببوا في مقتل الكثير من أفراد قوى الأمن الداخلي، وسيعاقبون بشدة.

وقال محسني أجئي في تصريح خلال اجتماع المجلس الإداري بمحافظة خراسان بجنوب شرق إيران: "لدى المواطنين سلسلة من التوقعات من جهاز القضاء، خاصة في الأحداث الأخيرة، ومنها التعامل مع المشاغبين".

وأضاف: "في مجال الشغب سنلاحق العناصر والمسببين الرئيسين بمساعدة الأجهزة الأمنية".

وأشار رئيس القضاء إلى أنه وفق القانون سنتعامل بحزم مع العناصر والمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة، مشيرا إلى أنه لو توفرت إمكانية الشمول بالرأفة وتخفيف العقوبة للبعض وفق الإنصاف والعدالة فسوف يستفيدون منها.

وقال إن "المنتقد لا يحرق علم البلاد اطلاقا ولا يعرض حياة المواطنين وقوات الشرطة للخطر".

المصدر: إرنا