إيران.. مطالبات نيابية بمحاسبة مثيري الشغب بمبدأ "العين بالعين"

طالب غالبية النواب الإيرانيين البالغ عددهم 290 بتطبيق السلطة القضائية العدالة بمبدأ "العين بالعين"، في التعامل مع مثيري الشغب في البلاد.

ويأتي الإعلان الذي وافق عليه 227 نائبا في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في منتصف سبتمبر بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ووصفت السلطات الإيرانية التظاهرات بأعمال شغب.

وأفاد النواب أن على المسؤولين "تطبيق قاعدة العين بالعين" بحق الأشخاص الذين "أضروا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية".

وجاء في الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء مجلس الشورى "إيكانا" "ندعو جميع المسؤولين في هذا البلد، بما في ذلك القضاء، للتعامل في أسرع وقت ممكن مع أعداء الله".

وكما حضّ النواب السلطة القضائية على "التعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم والتعامل مع أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب، بما في ذلك سياسيين معيّنين".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الإعلام الرسمي والحرس الثوري مقتل أربعة عناصر شرطة و"إرهابي" في حوادث منفصلة في إيران.

المصدر: أ ف ب