البرلمان التشيكي يصنف "النظام في روسيا" "إرهابيا"

اتخذت الجمهورية التشيكية قرارا صنفت من خلاله النظام الروسي "إرهابيا"، بعد أن صوّت 129 نائبا من أصل 156 لصالح القرار في مجلس النواب التشيكي.

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وقد صوت 14 نائبا من حركة المعارضة الحرية والديمقراطية المباشرة ضد القرار الذي يدين العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ولا يعترف بنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.

وتنص الوثيقة على ما أسمته "تصرفات روسيا التي أدت إلى قيود واسعة أو انقطاع في إمدادات الكهرباء أو الماء أو التدفئة، ما يعرض السكان المدنيين للخطر".

المصدر: موقع البرلمان التشيكي