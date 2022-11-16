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نكتة سياسية من واقع العلاقة بين أوكرانيا والناتو

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نكتة سياسية من واقع العلاقة بين أوكرانيا والناتو
Globallookpress Raul MorenoKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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سخر المحلل السياسي الروسي دميتري سفيريدوف من كيفية "دخول" أوكرانيا إلى "الناتو".

جاء ذلك في منشور له في قناته على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب سفيريدوف:
"نكتة اليوم: وضعت أوكرانيا دخول الناتو نصب عينيها هدفا، فأصابت هدفها بدقة بصاروخ (إس-300)"، كناية عن سقوط صاروخي منظومة "إس-300" للدفاع الجوي على أراضي بولندا التابعة لحلف الناتو..

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وكانت وسائل الإعلام البولندية قد أفادت مساء يوم أمس، 15 نوفمبر، بسقوط صاروخ على أراضي بولندا في مقاطعة ليوبلانا، حيث زعمت وزارة الخارجية البولندية أن هذا الصاروخ روسي الصنع. من جانبه أشار الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن هوية الصاروخ الذي سقط على أراضي الجمهورية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، لم يتم توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، ولا علاقة للصور المنشورة لبعض الحطام بالأسلحة الروسية، وكافة تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصاروخ روسي هي "استفزاز متعمد من أجل تصعيد الموقف".

المصدر: تليغرام

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