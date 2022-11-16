 
مباشر

الدفاع الروسية: ضرباتنا لم تقترب من الحدود الأوكرانية البولندية أكثر من 35 كيلومترا

أخبار العالم

الدفاع الروسية: ضرباتنا لم تقترب من الحدود الأوكرانية البولندية أكثر من 35 كيلومترا
Globallookpress Leonid FaerbergTransport Photo Images
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6p2

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية ضد الأراضي الأوكرانية كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية البولندية.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز
الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز "مي-8" في منطقة زابوروجيه

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الأربعاء، 16 نوفمبر، حيث تابع المتحدث الرسمي إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية بالفعل "وجهت ضربة كبيرة لنظام القيادة والتحكم العسكري لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، حيث أصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، وتم تنفيذ تلك الضربات على أهداف أوكرانية على الأراضي الأوكرانية وعلى مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية".

وأشار كوناشينكوف إلى أنه قد تم تحديد صور الحطام التي عثر عليها في قرية بشيفودوف، بشكل لا لبس فيه، من قبل الخبراء الروس في المجمع الصناعي العسكري، كأجزاء من نظام الدفاع الجوي "إس-300" التابع للقوات الجوية الأوكرانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن ما تطلقه المصادر الأوكرانية المختلفة وعدد من المسؤولين بشأن سقوط "صواريخ روسية" مزعومة على قرية بشيفودوف، شرقي بولندا، هي استفزاز متعمد بهدف تصعيد الموقف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا