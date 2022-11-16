الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز "مي-8" في منطقة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلات القوات الجوية الفضائية الروسية لمروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة زابوروجيه.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع بشأن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تلا التقرير المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت الطائرة بالقرب من قرية نوفوسيليفكا في منطقة زابوروجيه.

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وتم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والتحكم العسكري لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، حيث أصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، وتم تنفيذ تلك الضربات على أهداف أوكرانية على الأراضي الأوكرانية وعلى مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية.

وقد تم تحديد صور الحطام التي عثر عليها في قرية بشيفودوف، بشكل لا لبس فيه، من قبل الخبراء الروس في المجمع الصناعي العسكري كأجزاء من نظام الدفاع الجوي "إس-300" التابع للقوات الجوية الأوكرانية.

أما التصريحات التي تطلقها مصادر أوكرانية مختلفة ومسؤولين أجانب بشأن سقوط "صواريخ روسية" مزعومة في بشيفودوف هي استفزاز متعمد بهدف تصعيد الموقف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أن الضربة الضخمة عالية الدقة في 15 نوفمبر ضد أهداف على الأراضي الأوكرانية، لم يتم تنفيذ أي هجوم صاروخي واحد ضد أي هدف في مدينة كييف. وكل الدمار الذي أظهره نظام كييف في المناطق السكنية بالعاصمة الأوكرانية هو نتيجة مباشرة لسقوط وتدمير ذاتي للصواريخ المضادة للطائرات التي أطلقتها القوات الأوكرانية من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية والأجنبية الموجودة داخل المدينة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا في اتجاه كوبيانسك، حيث أحبطت القوات الجوية الفضائية الروسية محاولات من قبل 3 مجموعات تكتيكية سرية من الألوية الآلية رقم 14 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرى بيريستوفوي كوليسنيكوفا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم تحييد أكثر من 80 جنديا أوكرانيا و6 دبابات و8 مركبات قتال مصفحة ومدرعتين و3 وحدات مدفعية ذاتية الدفع.

وعلى محور كراسنوليمان، صدت نيران المدفعية والأعمال النشطة للوحدات الروسية محاولتين من قبل مجموعات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاولة للهجوم على مواقع روسية في اتجاه قرية كولوميتشيخا بجمهورية لوغانسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونتيجة لاشتباك ناري معقد، فقد العدو أكثر من 100 قتيل وجريح من الجنود الأوكرانيين ودبابتين و4 مدرعات قتالية.

وحاولت الهجمات المضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك وقف تقدم القوات الروسية دون جدوى، حيث تم إيقاف العدو وتفريقه بقصف مدفعي وأعمال حاسمة من قبل القوات المسلحة الروسية، وتم تصفية أكثر من 160 جندي أوكراني، و3 دبابات، و5 مدرعات قتالية، وشاحنة صغيرة وشاحنتان ذخيرة.

في اتجاه جنوب دونيتسك أوقفت القوات الروسية هجوم كتيبة المجموعة التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه قرية ستيبنو بجمهورية دونيتسك الشعبية. وعاد العدو إلى مواقعه الأصلية نتيجة لهزيمته، مع تصفية أكثر من 65 من العسكريين والمرتزقة ومركبتي مشاة قتالية و5 مدرعات و3 مركبات.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية ضرب الطيران الميداني والتكتيكي للجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 7 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى 94 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 185 مقاطعة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية