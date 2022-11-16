مدفيديف: الحرب الهجينة على روسيا تزيد من احتمال نشوب الحرب العالمية الثالثة

يرى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أن ما يشنه الغرب ضد روسيا من حرب هجينة يزيد من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022

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جاء ذلك في تغريدة كتبها مدفيديف اليوم الأربعاء على موقع "تويتر"، حيث تابع أن "قصة الهجوم الصاروخي الأوكراني على مزرعة بولندية تثبت شيئا واحدا فقط: الغرب، بحربه الهجينة ضد روسيا، يزيد من احتمال اندلاع حرب عالمية".

وكان صاروخ قد سقط على قرية بشيفودوف بمقاطعة ليوبلينا البولندية على الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين. وبحسب رئيس الجمهورية البولندي أندريه دودا، لا يوجد دليل حتى الآن على مَن أطلق الصاروخ.

بدوره أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن المعلومات الأولية تنفي المزاعم القائلة بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلق من روسيا.

من جانبها وصفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين البولنديين حول سقوط صواريخ روسية مزعومة بأنها استفزازية، حيث لم توجه القوات الروسية أي ضربات بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، كما أن الحطام الذي نشرت صورته وسائل الإعلام البولندية لا علاقة له بالأسلحة الروسية.

المصدر: تويتر