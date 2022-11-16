الرئيس الأندونيسي يسعف بايدن في حضرة "العشرين"! (فيديو)

كاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الموجود في بالي لحضور قمة مجموعة العشرين، أن يسقط بعد تعثره في بعض السلالم، لكن نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو تدارك الوضع.

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وكان الزعيمان يزوران غابة "تامان هوتان رايا المنغروف" في بالي عندما تعثر بايدن على الدرج. ومع ذلك، تم إنقاذ الرئيس الأمريكي من السقوط من قبل ويدودو، الذي تمكن من الإمساك به في الوقت المناسب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد بايدن وهو يتعثر. حيث ظهر في كلية سارة لورانس خلال تجمع حاشد حضره المئات مؤخرا، وتعثر في مرحلة ما على المسرح، وبدا أنه فقد موطئ قدمه.

#WATCH | US President Joe Biden stumbles at the stairs as Indonesian President Joko Widodo holds him during their visit to a Mangrove forest in Bali at #G20Summit2022pic.twitter.com/5graKRK82K — ANI (@ANI) November 16, 2022

المصدر: RT