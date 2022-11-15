بوتين: زعزعة الدول والشعوب تبدأ بتشويه تاريخها وقيمها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن زعزعة الدول والشعوب تبدأ بتشويه التاريخ وطمس القيم التقليدية.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريح اليوم الثلاثاء، إن "تشويه التاريخ، ونشر الأساطير، وطمس القيم، في كثير من الأحيان، هي بداية لزعزعة الدول والشعوب بالتحديد من خلال هذه الأساطير".

وأوضح أن "مثل هذا السيناريو كما نرى، قد تم اختباره بالفعل في بعض البلدان، بما في ذلك أوكرانيا، وفي عدد من الدول الأخرى"، مضيفا أنه كانت هناك محاولات لفعل الشيء نفسه مع روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تمت الموافقة مؤخرا على أسس سياسة الدولة للحفاظ على القيم التقليدية وتعزيزها، مؤكدا ذلك "يتضمن الذاكرة التاريخية".

وقال بوتين إن "محاولات عدد من الدول إعادة كتابة تاريخ العالم أصبحت أكثر عدوانية، وهدفهم من ذلك هو إضعاف روسيا".

المصدر: نوفوستي