بوتين: روسيا لم ولن تشعر بالذنب بخصوص الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها ولا يمكن أن يكون لديها شعور بالذنب، بخصوص اندلاع الحرب العالمية الثانية، لأنها قدمت على مذبح النصر حياة 27 مليون مواطن من أبنائها.

وأضاف الرئيس الروسي، في حديث خلال فيلم أندريه كوندراشوف "الحرب من أجل الذاكرة" الذي عرض على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية: "ليس لدينا أي شعور بالذنب ولا يمكننا الشعور به! لقد ضحينا بأرواح 27 مليون شخص من مواطنينا على مذبح النصر، وأنا أقصد هنا الاتحاد السوفيتي بشكل إجمالي. لذلك، لا يوجد أي عذر لأولئك الذين يحاولون إعادة كتابة التاريخ".

وتابع الرئيس بوتين القول: "من الذي هاجم واعتدى في 22 يونيو عام 41؟ هل نحن هاجمنا ألمانيا أو ألمانيا قامت بالاعتداء علينا؟ أي نوع من الهراء هذا؟".

في يناير الماضي، تبنى مجلس النواب البولندي قرارا يضع فيه اللوم لاندلاع الحرب العالمية الثانية بشكل متساو على ألمانيا والاتحاد السوفيتي، رغم أن القوات السوفيتية بالذات حررت بولندا في 1944-1945، لكن رغم ذلك يعتبرها البرلمان البولندي قوات احتلال. وهناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الاتحاد السوفيتي لم يقم بفرض قوانينه بتاتا في بولندا، بل ساعدها في أن تنهض على أساس ثقافتها وتقاليدها.

المصدر: نوفوستي