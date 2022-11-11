القوات الروسية تقصف قوات كييف على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يدمر ويقضي على القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون الروسية.

وأكدت الوزارة أنه تم نقل أكثر من 30 ألف عسكري روسي وحوالي 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى الممتلكات المادية، إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

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وأضافت: "تم نقل جميع المعدات العسكرية الروسية التي كان من المقرر إصلاحها إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وفي الوقت الحالي، بدأت وحدات الإصلاح في صيانتها".

وأشارت إلى أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم يتم ترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وتم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

المصدر: نوفوستي