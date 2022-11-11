الكرملين: خيرسون كيان روسي ولن يتغير ذلك

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن منطقة خيرسون هي كيان تابع لروسيا الاتحادية، وأكد أن هذا الوضع ثابت ولا يمكن إجراء تغييرات عليه.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت روسيا تواصل اعتبار منطقة خيرسون بأكملها أراضيها، قال بيسكوف، إن خيرسون كيان روسي وتم ترسيخ ذلك في نصوص قانونية، ولا يمكن إجراء أي تغييرات في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن قائد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفكين، أعلن الأربعاء الماضي، أنه تم اتخاذ قرار بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبر نحو الضفة اليسرى من أجل الحفاظ على أرواح العسكريين والقدرات القتالية وتعزيز الدفاع عن الضفة اليسرى.

وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليمات لسوروفيكين باتخاذ جميع الإجراءات من أجل النقل الآمن للقوات في خيرسون من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

المصدر: نوفوستي