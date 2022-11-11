الكرملين: بوتين لن يوجه كلمة عبر الفيديو خلال قمة العشرين

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوجيه كلمة عبر تقنية الفيديو إلى قمة العشرين (G20).

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن قرار عدم الذهاب إلى قمة العشرين كان بالتحديد قرار بوتين، ويرجع ذلك إلى جدول أعماله والحاجة إلى تواجده في روسيا.

وحول الوضع في أوكرانيا وقرار روسيا بخصوص مقاطعة خيرسون، أكد بيسكوف أن خيرسون تبقى منطقة تابعة لروسيا، وأن هذا الوضع ثابت، ولا يمكن إجراء تغييرات عليه.

وأشار بيسكوف إلى أنه من الممكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة من خلال المفاوضات، ولكن بسبب موقف كييف، فإن ذلك غير ممكن.

كذلك أوضح أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في علاقة بروسيا هي استمرار للضغط على موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تلاحظ الوعي المتزايد لدى الغرب بأن العقوبات ضد روسيا تسبب قدرا لا بأس به من الاضطرابات في الاقتصاد الأوروبي.

المصدر: وكالات