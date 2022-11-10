سيناتور روسي: إمدادات الأسلحة إلى كييف تعطي روسيا سببا لتدمير البنية التحتية للنقل في أوكرانيا

أكد سيناتور روسي أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة، لاستخدامها ضد القوات الروسية، يعطي موسكو سببا لتدمير البنية التحتية للنقل في أوكرانيا.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف: "جوزيب بوريل لا يخفي حتى أنه يعتبر أوكرانيا كبشا رئيسيا لتدمير روسيا. إنه متأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة ستزود كييف بجميع أنواع أسلحة "الناتو" الحديثة من أجل إجبار بلدنا على إجراء مفاوضات سلام بالشروط التي تمليها واشنطن والناتو".

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وأضاف: "لذلك لدينا كل الأسباب لتدمير لوجستيات النقل الأوكرانية من حدودها الغربية إلى خط التماس مع القوات الروسية".

وأشار جباروف إلى أنه من دون توريد الأسلحة والذخيرة الغربية إلى أوكرانيا في تيار لا نهاية له، ستعاني كييف من هزيمة ساحقة "وبسرعة كبيرة".

المصدر: نوفوستي