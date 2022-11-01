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كييف تعلن عن تضرر 40% من بنية نظامها التحتية

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كييف تعلن عن تضرر 40% من بنية نظامها التحتية
AP
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الضربات الصاروخية الروسية، تسببت بتعطيل 40% من البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أنه التقى اليوم المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة قدري سيمسون وتباحثا في آليات معالجة هذه الأضرار التي لحقت بمحطات الطاقة الكهربائية، والحرارية، والكهرومائية، بأسرع وقت ممكن.

كما أبلغ زيلينسكي ضيفته سيمسون بالإجراءات التي اتخذتها أوكرانيا لاستئناف عمل الشبكات المتضررة.

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يذكر أن القوات الروسية شنت في الـ 10 من أكتوبر هجمات صاروخية على البنى التحتية العسكرية لنظام كييف، ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، وفي الـ 31 من أكتوبر أمطرت أوكرانيا بوابل من الصواريخ ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف أسطول البحر الأسود المسؤول عن حماية وتأمين سفن صفقة الغذاء.

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وفقا لوزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الصاروخية الروسية في الـ 10 والـ 11 من أكتوبر، ألحقت الضرر بـ 30% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

 

المصدر: نوفوستي

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